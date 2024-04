Um brasileiro que é voluntário na guerra da Ucrânia sofreu graves ferimentos nas pernas e em um dos olhos ao pisar em uma mina.





Fernando Macedo diz que passou por cirurgias nos dois pés e perdeu o olho esquerdo. Ele contou em redes social que estilhaços da mina também entraram no olho direito, mas que a equipe médica conseguiu salvar a visão.

Macedo abriu uma vaquinha para colocar uma prótese no olho ferido e continuar o tratamento médico. Ele já arrecadou R$ 11.459 desde sábado (6/4). A meta é de R$ 20 mil.





Em vídeo, Macedo diz que ficará sem pagamento porque saiu da linha de frente do combate e, por isso, precisa de ajuda com os gastos médicos. Ele revela que pretende voltar ao Brasil após a recuperação.

O brasileiro está internado desde 29 de março. "Tudo é novo, foi tudo muito rápido. Ainda estou naquele processo de aceitação, de entender".





Nas redes, ele compartilha vídeos e fotos do front da guerra. Macedo está na Ucrânia há sete meses. No Brasil, ele serviu no Exército.