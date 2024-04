A Polícia Civil tenta localizar os criminosos envolvidos no sequestro de uma van da Prefeitura de Cabo Frio que transportava três pacientes para tratamento de saúde em hospitais na cidade do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na Avenida Brasil, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na manhã de terça-feira (9).

No momento do sequestro, três pacientes estavam no veículo, além do motorista e da monitora. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a prefeitura de Cabo Frio, as vítimas foram resgatadas por outros carros a serviço do município. A van foi levada pelos bandidos para a comunidade de Acari, Zona Norte da capital fluminense.