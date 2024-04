Correio Braziliense - Um motorista está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por maus-tratos, após ser filmado “passeando” com um cachorro pela coleira, na Ceilândia, de dentro do veículo. O caso ocorreu no Ceilândia, no último sábado (6/4).

No vídeo, o animal aparece do lado de fora do carro, sendo puxado pela coleira. O motorista foi repreendido por um casal que flagrou o caso. No entanto, o agressor fugiu do local. O acusado foi identificado pela polícia e será ouvido na tarde desta terça-feira (9/4) na Delegacia de Repressão aos Crimes contra Animais (DRCA).

De acordo com o delegado da DRCA, Jônatas Silva, foi instaurado um inquérito policial para apurar o episódio. O caso, segundo o investigador, pode se enquadrar no crime de maus-tratos, sob pena de dois a cinco anos de prisão.