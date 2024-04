Um menino de nove anos viralizou nas redes sociais ao ganhar um Chevette 1974. A história chamou atenção porque desde de os seus cinco anos, Max Arthur, de São José, na Grande Florianópolis, estava juntando dinheiro com determinação para comprar o carro dos sonhos.

O valor economizado pelo menino ajudou os pais a adquirirem o presente, avaliado em cerca de R$ 20 mil.

Segundo a mãe do garoto, Bruna Kaylie Machado da Silva, Max abriu mão de brinquedos e passou a pedir dinheiro aos parentes em ocasiões especiais para encher seu cofrinho. Graças aos R$ 3 mil economizados ao longo de cinco anos, a família do menino decidiu surpreendê-lo mais cedo do que o planejado, realizando seu sonho. A surpresa aconteceu no último dia 30 de março, registrada em vídeo pelos familiares de Max.

Enquanto aguarda ansiosamente para completar os 18 anos e poder assumir o volante, Max passa seus dias admirando e mantendo seu novo carro, geralmente dando voltas com os pais e ocupando o banco de trás.

Leia: É sátira vídeo em que ator diz importar alimentos na Europa com dinheiro da Lei Rouanet

"Eu e o pai dele estamos usando o carro principalmente para levá-lo para a escola, que ele ama. Os amiguinhos já ficam no portão pra ver ele chegar", explicou a mãe em entrevista ao G1.



Para Bruna, a iniciativa de Max em juntar dinheiro foi uma excelente maneira de ensinar ao filho o valor do dinheiro. Agora, após receber o carro, Max está determinado a economizar para cuidar bem de seu veículo.

Leia mais: Foto da carteira de motorista poderá conter itens de vestuário religiosos

"A família toda já sabia que, para Max Arthur, o presente seria em dinheiro, para ajudá-lo a um dia conseguir comprar o Chevette Tubarão que tanto queria. Ele logo dizia: está chegando o dia de ganhar mais um 'dim-dim' para comprar o meu Chevette. E assim sempre foi" concluiu.