Pessoas se assustam com atropelamento en Jacareí (SP)

Três mulheres foram atropeladas por uma moto enquanto caminhavam pela calçada na Estrada Teófilo Teodoro Resende, em Jacareí, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram o acidente, que aconteceu na última sexta-feira (5). Uma das vítimas estava grávida de 9 meses e precisou fazer um parto de emergência.



O motociclista seguia em alta velocidade e fazia manobras imprudentes quando perdeu o controle do veículo e atingiu as vítimas. A mãe está em coma induzido no Hospital Regional de São José dos Campos. Já o bebê segue internado, mas se recuperando.

De acordo com a TV Vanguarda, uma adolescente de 15 anos sofreu fraturas na perna e está internada na Santa Casa de Jacareí.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo.