Ao menos vinte vacinas estarão disponíveis para a população de Minas Gerais neste sábado, dia 13/04, quando será realizado o Dia D de Vacinação, promovido pela Secretária Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e as 28 Unidades Regionais de Saúde. O objetivo da ação é promover a atualização de cartões de vacinas e ampliar as taxas de imunização dos mineiros. A expectativa é que cidadãos de 450 cidades do estado sejam atendidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de seus municípios.



Além do Dia D, até o dia 12 de abril estão sendo feitas ações do “Programa Saúde na Escola” em mais de 1,8 mil instituições de ensino mineiras para promover a conscientização sobre a imunização.

A superintendente de Atenção Primária à Saúde da SES-MG Camila Helen ressalta que o Programa Saúde na Escola é uma estratégia consolidada e importante para levar a temática Saúde para o ambiente escolar. “Contamos com essa estratégia de mobilização do dia 8 ao dia 13, tendo como o Dia D o sábado, dia 13 de abril, com objetivo de alcançarmos um aumento de cobertura em todo o território de Minas Gerais”, ressalta.

A cobertura vacinal ideal para crianças de até um ano é de 90% para vacinas como BCG e Rotavírus e 95% para as demais vacinas. Atualmente, segundo dados até dezembro de 2023 do Painel LocalizaSUS, a cobertura não está no patamar ideal, sendo a cobertura da Tríplice Viral D2 a mais baixa, apenas 72%. Já a mais alta é a cobertura da Tríplice Viral D1, que atinge 90% do público-alvo. Apesar de maior, o índice não é o ideal, já que a meta para esse imunizante é 95%.

As vacinas que estão disponíveis no Dia D são a BCG, Hepatite B, Penta, Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), DTP, Hepatite A, Varicela, Difteria e tétano adulto (dT), Meningocócica ACWY, HPV quadrivalente, dTpa, Influenza (ofertada durante Campanha anual), Pneumocócica 23-valente (Pneumo 23).