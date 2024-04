A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ampliou os locais de vacinação contra a gripe e covid-19 nas regionais Nordeste e Barreiro.

A aplicação das doses na Universo, localizada na Rua Paru, 762, Nova Floresta, foi iniciada nesta quarta-feira (10/4). O local vacina o público em dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Já a partir desta quinta-feira (11) as vacinas serão aplicadas no Via Shopping, na Avenida Afonso Vaz de Melo, 640, Barreiro, também de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h30.

A PBH destaca que nesses locais as doses serão voltadas exclusivamente ao público adulto.



Os imunizantes estão sendo aplicados em todos os 152 centros de saúde da cidade, além de postos extras abertos anteriormente.

Segundo a prefeitura, não há impedimento em receber, no mesmo dia, a vacina contra a gripe juntamente com outras vacinas. O endereço de todas as unidades, assim como o horário de funcionamento e outras informações, podem ser verificadas no portal da Prefeitura.

Veja quem pode receber o imunizante:

- crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

- trabalhadores da saúde

- gestantes; puérperas (mulheres até 45 dias após o parto)

- professores dos ensinos básico e superior

- povos indígenas;

- idosos com 60 anos ou mais

- pessoas em situação de rua

- profissionais das forças de segurança e de salvamento

- profissionais das forças armadas



- pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade)

- pessoas com deficiência permanente

- caminhoneiros

- trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso)

- trabalhadores portuários

- funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).



No momento da vacinação é necessário que os profissionais de saúde verifiquem o documento de identificação com foto, CPF, e o cartão de vacina. Além disso, alguns dos grupos listados acima devem apresentar um comprovante da função exercida, no caso dos profissionais, ou laudo médico que comprove a condição de saúde.