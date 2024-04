Os atendimentos a crianças com doenças respiratórias dobraram nos últimos dois meses. Segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o número de acompanhamentos pediátricos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital subiu quase 90% em março, na comparação com fevereiro.

Esse crescimento sobe para 109% nos atendimentos feitos nos centros de saúde espalhados por BH no mesmo período. Foram 6.122 notificações em fevereiro e 12.466 em março. Segundo informou a PBH, o público mais atingido nesse período foram as crianças. Por isso, uma série de ações já estão sendo feitas para auxiliar no combate às doenças nos próximos meses. Nas UPAs de BH, em fevereiro, 1.638 crianças foram atendidas. O número saltou para 3.090 em março.

"A temporalidade está diferente. Ano passado, foi antecipado o aumento das doenças. Estamos vendo um aumento, mas não atingimos o pico. Já é um alerta porque a secretaria identifica casos graves em crianças, um maior número de crianças com necessidade de internação em leitos de UTI. Podemos estar vivendo consequências de uma população que ficou isolada na época da pandemia. Esses vírus não circularam para que a população infantil tivesse a devida resistência imunitária que observamos antes da pandemia”, explicou o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias.

Uma das principais ações que a PBH vai fazer nos próximos meses é intensificar a vacinação, começando já a partir deste sábado (13/4), com o "Dia D", quando os 152 centros de saúde estarão mobilizados para a aplicação dos imunizantes. Atualmente, somente 10% das crianças da capital já foram vacinadas. “Reforçar nosso público alvo nesse momento. Crianças de seis meses a seis anos e pacientes idosos, acima de 65 anos, gestantes e puérperas. Também teremos um evento no Parque Municipal. A vacinação em dia diminui e reduz a necessidade de intervenções médicas e casos mais graves. Queremos evitar essas complicações”, disse a subsecretária de Saúde, Thaisa Drummond.

Ações de combate

Nesta quarta-feira (10/4), a PBH mineira anunciou medidas que serão tomadas nos próximos meses para conter o avanço das doenças respiratórias na capital. Segundo o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias, o plano de controle foi feito baseado em três pilares: vacinação, contratação de profissionais e ampliação de leitos hospitalares. Serão aplicados mais de R$ 13 milhões nas ações de combate. “A vacinação, o reforço e a ampliação dessa estratégia, a contratação de profissionais para reforçar as equipes e permitir o atendimento de urgência nas outras unidades e no centro de Saúde e a ampliação de leitos enquanto perdurar é a sazonalidade, que vai até o final do inverno”, explicou o secretário.





Um dos principais esforços da prefeitura nessa nova etapa é a abertura de novos leitos de atendimento. Até o momento, 30 leitos pediátricos foram abertos na cidade, sendo 20 no Hospital Odilon Behrens e 10 na Santa Casa. Hoje (10), mais 30 serão disponibilizados no Hospital Universitário Ciências Médicas. E outros 35 também vão ser inaugurados nas próximas semanas, totalizando 95.

A contratação de novos profissionais também segue em pauta. A previsão é de que mais de 360 contratações, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares administrativos aconteçam para reforçar a rede do SUS-BH.