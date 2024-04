Com a proximidade do fim do pico dos casos de dengue, Belo Horizonte agora se prepara para enfrentar uma onda de doenças respiratórias. Nesta quarta-feira (10), a Prefeitura da capital mineira anunciou medidas que vão ser tomadas nos próximos meses para conter o avanço daquelas enfermidades na cidade.



As novas medidas começam a valer a partir de hoje. Crianças, que são o público mais vulnerável às doenças respiratórias, vão receber uma atenção especial. “Estamos nos preparando para enfrentar uma crise de doenças respiratórias. Os efeitos da Covid ainda se refletem nos nossos centros de saúde e precisamos estar preparados. A dengue está caindo, espero que tenhamos a mesma eficiência no atendimento às doenças respiratórias”, disse o prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), durante coletiva de imprensa







Segundo o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias, o plano de controle se baseia em três pilares: vacinação, contratação de profissionais e ampliação de leitos hospitalares. Serão aplicados mais de R$ 13 milhões nas ações de combate. “A vacinação, o reforço e a ampliação dessa estratégia, a contratação de profissionais para reforçar as equipes e permitir o atendimento de urgência nas outras unidades e no centro de saúde e a ampliação de leitos enquanto perdurar é a sazonalidade que vai aí até o final do inverno”, explicou o secretário.



Assim como já estava sendo feito para auxiliar no combate à dengue, a abertura dos centros de saúde aos fins de semana vai seguir pelos próximos meses. A oferta de teleconsultas, medida chave realizada pela PBH nos últimos tempos, e a continuação da aplicação da vacina contra gripe também estão programadas.





A contratação de novos profissionais também segue em pauta. A previsão é de que mais de 360 contratações, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares administrativos, aconteçam para reforçar a rede do SUS-BH. O atendimento pediátrico nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de BH, se comparado a fevereiro, subiu quase 90% em março. Esse número sobe para 109% nos atendimentos feitos nos centros de saúde.

O principal público alvo do novo plano da PBH são as crianças que são mais vulneráveis às doenças respiratórias. Para isso, a vacinação também vai ser intensificada, começando já a partir deste sábado (13), com o Dia D. Os 152 centros de saúde estarão mobilizados para a aplicação dos imunizantes. “Vamos reforçar a atenção ao nosso público alvo nesse momento. Crianças de 6 meses a 6 anos e pacientes idosos, acima de 65 anos, gestantes e puérperas. Também teremos um evento no Parque Municipal. A vacinação em dia diminui e reduz a necessidade de intervenções médicas e casos mais graves. Queremos evitar essas complicações”, disse a subsecretária de Saúde Thaisa Drummond.

“Estamos vivendo, ao mesmo tempo, três cenários na capital. O da epidemia da dengue, aumento de casos de doenças respiratórias, e a alta demanda em todas as nossas portas de atendimento. Já iniciamos as ações de enfrentamento e estamos fazendo reuniões rotineiras e sensibilizando instituições a ampliar a oferta de leitos”, completou o secretário de Saúde.