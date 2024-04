Em meio a escalada de casos de doenças respiratórias e postos de saúde lotados, Belo Horizonte abre nesta quinta-feira (11/4) mais um ponto extra para vacinação contra a gripe na região do Barreiro. As doses serão aplicadas em dias úteis, das 11h às 19h30, no Via Shopping (Avenida Afonso Vaz de Melo, 640).

A abertura se soma a nova unidade inaugurada nesta quarta-feira (10/4) na regional Nordeste (Rua Paru, 762, bairro Nova Floresta). O local também funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Os imunizantes também seguem disponíveis em todos os 152 centros de saúde de BH, além de postos extras abertos anteriormente.

A medida reflete os esforços da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para ampliar o acesso da população à vacina. A cobertura vacinal contra a gripe segue a passos lentos e está aquém do esperado na capital, especialmente entre o público infantil, que soma mais 118 mil crianças.

BH se prepara para onda de doenças respiratórias

Com a proximidade do fim do pico dos casos de dengue, Belo Horizonte agora se prepara para enfrentar uma onda de doenças respiratórias, e acende o alerta para as crianças, público mais vulnerável. No intervalo de um mês, os atendimentos pediátricos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital subiu quase 90%.

O número sobe para 109% nos atendimentos feitos nos centros de saúde espalhados por BH no mesmo período. Foram 6.122 notificações em fevereiro e 12.466 em março. O plano da prefeitura controlar esse cenário, apresentado nesta quarta-feira (10/4) em coletiva de imprensa, se baseia em três pilares: vacinação, contratação de profissionais e ampliação de leitos hospitalares.

Quem pode se vacinar contra gripe em BH?