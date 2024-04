Ao menos oito pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas em um acidente de ônibus na madrugada desta quinta-feira (11) na Bahia, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O ônibus partiu do Rio de Janeiro com destino a Porto Seguro, cidade turística do sul da Bahia, quando saiu da estrada e capotou às 4h24, horário local, informou a PRF à AFP.

Entre as 34 pessoas que viajavam no ônibus, 8 morreram e 23 ficaram feridas, informou a autoridade, sem dar detalhes sobre o estado dos feridos ou a nacionalidade das vítimas.

Os dois motoristas, acrescentou, ficaram "ilesos".

Imagens divulgadas pela imprensa local mostraram o veículo capotado no acostamento da BR-101.

A PRF presume que um possível excesso de velocidade pode ter causado o acidente.

Não há informações sobre o envolvimento de outros veículos.

