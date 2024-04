Um homem, de 49 anos, suspeito de estuprar a enteada, em Monte Sião, no Sul do estado, foi preso nesta quarta-feira (11/4), pela Polícia Civil. A vítima, atualmente maior de idade, relatou que sofria os abusos por parte do padrasto desde os 10 anos.



As investigações tiveram início quando a vítima procurou a polícia para denunciar o crime. Segundo ela, os dois trabalham no mesmo ambiente e o suspeito controlava todos os contatos e comportamentos dela.



Depois de vários levantamentos, os policiais detalharam como as ações ocorriam e, dois dias após a denúncia, foram reunidas provas e indícios que confirmaram o crime.



Com as provas, a Polícia Civil pediu a prisão do investigado, ocorrida no fim da tarde de ontem, quando o homem estava no trabalho. O suspeito vai responder pelos crimes de perseguição, estupro de forma contínua (incluindo de vulnerável) e violência psicológica contra a mulher, todos cometidos em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher.