O assassinato de uma mulher, de 28 anos, ocorrido no último dia 1º, em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, foi esclarecido pela Polícia Civil, com a prisão do marido da vítima, um homem de 24 anos, que está sendo indiciado por feminicídio.

O corpo da vítima foi encontrado em uma estrada vicinal do município, parcialmente enterrado e com lesões, no dia seguinte ao crime. No mesmo dia, o homem foi preso preventivamente, interrogado e encaminhado ao sistema penal.

No interrogatório, o suspeito alegou legítima defesa, afirmando que a mulher teria avançado contra ele durante uma discussão, causando um acidente automobilístico.

Os policiais investigaram e levantaram que o suspeito não buscou ajuda médica para a esposa, demonstrando indiferença quanto ao paradeiro dela. Não há registros policiais de violência doméstica envolvendo o investigado, mas testemunhas relatam que o casal tinha um relacionamento conturbado, com histórico de brigas e agressões por parte da vítima.