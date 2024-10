A Justiça condenou um homem a 18 anos de prisão por atropelar e matar uma pessoa, deixando outras 19 feridas, durante um desfile de bloco de carnaval em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais, em fevereiro deste ano. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri de Santa Bárbara.

Na ocasião, o Corpo de Bombeiros contabilizou 30 pessoas que precisaram de algum tipo de atendimento, independentemente do grau da lesão, incluindo “casos clínicos e até mal súbito em função da situação, sendo três em estado mais grave.”



No entanto, o motorista foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por tentativa de homicídio contra 24 pessoas. A Justiça, porém, só conseguiu provar 19 casos, além do homicídio doloso — quando há intenção ou se assume o risco de matar — de um homem.





O motorista do Fiat Pálio, de 43 anos, estava embriagado quando realizou os atropelamentos em série na noite de 9 de fevereiro, na Avenida Central, no Bairro Fonte de Mato. Conforme a Polícia Civil, as vítimas tinham entre 12 e 69 anos e estavam na parte de trás do cortejo intitulado “Makako Loko”.



O bafômetro registrou quase três vezes mais álcool no sangue do que o máximo permitido. O motorista foi internado e recebeu alta três dias depois, quando acabou preso pela Polícia Civil.



Segundo o MPMG, os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, “uma vez que ocorreram durante o desfile de bloco carnavalesco, sem que houvesse a possibilidade de os foliões preverem que seriam atingidos por um veículo, o que tornou impossível qualquer tipo de resistência por parte deles.”



