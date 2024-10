Além de duas prisões, foram realizados três mandados de busca e apreensão no Triângulo Mineiro

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (31/10), dois suspeitos de compor um grupo especializado em fraudes bancárias na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Além das prisões, foram realizados três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, que visam coibir a atuação do grupo.

A operação, que recebeu o nome de Digital Oculta, teve início com uma ação da Polícia Militar de Frutal/MG, que resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos em 24 de outubro. Na ocasião, os indivíduos foram detidos ao tentar cadastrar suas biometrias em contas de terceiros da Caixa Econômica Federal, utilizando documentos falsos, com o objetivo de realizar saques fraudulentos.

Segundo a Polícia Federal, os suspeitos tentaram a mesma fraude na agência Caixa de Conceição das Alagoas, no interior do estado.

As investigações indicaram outros suspeitos na prática, todos com histórico ilícito.

Durante as diligências, foram apreendidos materiais que agora serão periciados e analisados para complementar as provas sobre a organização do esquema e suas ramificações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O grupo, conhecido pela habilidade em falsificar documentos e por tentativa de burlar os sistemas de segurança das instituições financeiras, pode ser acusado de crimes de estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa.