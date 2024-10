Uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quinta-feira (31/10) mirou o combate a prática do crime de descaminho na cidade de Ipatinga, no Vale do Rio Doce.





Segundo a PF, ação mira um suspeito de introduzir e comercializar no país produtos de origem estrangeira sem o pagamento dos impostos devidos.





Três mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em endereço residencial e comercial do investigado. No endereço comercial, o cumprimento do mandado foi realizado em conjunto com a Receita Federal do Brasil.

As investigações apontaram que o suspeito trazia produtos importados no mercado nacional, como eletrônicos, cosméticos, perfumaria, bebidas e roupas, sem atender aos trâmites legais de importação, configurando o crime de descaminho, gerando prejuízos ao erário e afetando a livre concorrência.

“O objetivo da operação é obter novos elementos de prova que corroborem os indícios já existentes”, explicou a Polícia Federal.

