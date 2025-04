BH: forças de segurança protestam contra Zema e ameaçam paralisação em MG

Agentes das forças de segurança pública de Minas Gerais ocuparam, nesta terça-feira (8/4), a partir das 9h, a Avenida Afonso Pena, na altura da Praça Sete, no Hipercentro de Belo Horizonte, para protestar pela recomposição salarial com perdas inflacionárias prometida pelo governador Romeu Zema (Novo) à classe.

O grupo, com público estimado de 2 mil pessoas durante todo o ato, seguiu rumo à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), onde o protesto foi encerrado por volta das 13h. Caso as reivindicações não sejam atendidas pelo governador, a categoria planeja aderir a uma paralisação.

Segundo o presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de Minas Gerais (Sindep/MG), Marcelo Horta, Zema concedeu cerca de 30% das perdas inflacionárias aos servidores da segurança pública. De 2015 até 2024, a inflação pelo índice IPCA foi de 74,89% nos últimos dez anos, dessa forma, a classe clama pelos 44,9% restantes do cálculo.

Os deputados Sargento Rodrigues e Cristiano Caporezzo, ambos do PL, subiram ao trio para tecer críticas a Zema. Rodrigues entoou gritos de “se o Zema não pagar, a polícia vai parar” e chamou o chefe do Executivo de “caloteiro”. “Viemos pedir o apoio dos deputados e reafirmar que estamos cobrando o Zema, que a segurança pública que ele vende lá para fora em suas redes sociais é bem diferente da realidade”, afirmou. Já Caporezzo comparou a promessa do governador à classe a um “estelionato eleitoral”.

Sob gritos ensaiados contra o governador e barulho de bombas, a manifestação teve adesão maior que a do último dia 28 de janeiro. Para Horta, o número expressivo de pessoas presentes está relacionado às últimas conquistas da classe, como vale-alimentação. “A adesão é progressiva. Não estamos pedindo aumento, estamos pedindo a recomposição salarial. Nesses oito anos, o governador nunca nos recebeu para uma conversa ", contou.

Ao chegar à ALMG, o grupo se encontrou com manifestantes pela recomposição salarial dos trabalhadores da educação, que assistiam à audiência pública na Casa. Zema propôs recomposição salarial para os servidores da educação de 5,26%, abaixo dos 6,27% definidos como reajuste do Piso Nacional do Magistério pelo governo federal.







Diálogo com o PL

Em dezembro do ano passado, Zema se encontrou com deputados estaduais e federais filiados ao Partido Liberal (PL) para debater pautas da segurança pública no estado. Segundo a diretoria mineira da legenda, a maioria dos parlamentares compareceu e a reunião faz parte de um possível alinhamento político com Zema para 2026; o único ponto de divergência seria a segurança pública.

Em entrevista ao Estado de Minas, o deputado federal e presidente estadual do PL, Domingos Sávio, disse que foi entregue um ofício ao chefe do Executivo mineiro na presença do secretário de estado de Segurança Pública, Rogério Greco, pedindo atenção aos projetos do partido ligados ao tema, a começar pela recomposição salarial corrigida pela inflação aos profissionais da categoria anualmente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia