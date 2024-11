Quem vai assistir à final da Libertadores em lugares abertos, como bares e praças, deve ficar alerta: no horário do jogo, que começa às 17h deste sábado (30/11), devem ocorrer pancadas de chuva de até 40 milímetros (mm), raios, trovoadas e ventania isoladas em mais da metade do estado de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte e a Região Metropolitana da capital.





A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Torcedores que vão a bares e espaços preparados para exibir a partida decisiva do time contra o Botafogo devem observar o estacionamento e tráfego em áreas de risco de inundação, já que a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu previsão de chuva forte.

"O céu fica parcialmente nublado a nublado com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais, a partir da tarde. A temperatura mínima foi de 19,6 °C, a máxima estimada é de 28°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.", prevê a defesa civil da capital para o horário do jogo.

A Defesa Civil de BH emitiu alerta de pancadas de chuva de 20 milímetros (mm) a 40 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8 horas de domingo (01/12).

Justamente os períodos da tarde e noite representam os horários com maior probabilidade de incidência de chuvas na capital e em mais de a metade do estado, de acordo com o INMET.

Entre a meia-noite e 5h deste sábado, a defesa civil registrou chuvas nas regionais de Venda Nova (12,1 mm), Leste (9,2 mm), Nordeste (5,2 mm), Norte (4,8 mm) e Pampulha (2,2 mm).

Por enquanto, o mês de novembro ainda não atingiu a média histórica de chuvas em BH, que é de 236 mm, registrando até o momento média de 224,1 mm, que é 94,95% da marca.

A mancha de tempestades prevista pelo INMET para este sábado, com trovoadas, abrange o Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Centro-Oeste, Região Central, Grande BH, sul do Norte de Minas, Leste de Minas, Zona da Mata, Campos das Vertentes e Sul de Minas.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas gerais (Cedec-MG) também projeta fim de semana de tempo instável em Minas Gerais. "Neste sábado, o avanço de uma frente fria pelo oceano manterá o fluxo de umidade entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva em praticamente todo o estado", informa.

"No domingo (01/12), o deslocamento do centro de alta pressão migratório para as imediações do litoral da Região Sul do país continuará transportando umidade do oceano para o interior do continente, mantendo condições favoráveis para a ocorrência de chuva em todas as regiões de Minas Gerais. Apesar da possibilidade de chuva, as temperaturas não devem sofrer grandes quedas, predominando o tempo abafado no estado", informa a Cedec-MG.

Em BH, além dos tradicionais bares, há transmissões em Fan Fests e eventos especiais para a torcida dos atleticanos e expectativa dos rivais. A cervejaria patrocinadora da competição abre uma Fan Fest com telões e quiosques à partir das 14h, com ingressos gratuitos pela internet, na Praça JK, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul.

Na mesma regional, o tradicional Bar do Salomão, no Bairro da Serra, também aguarda a concentração de torcedores na Rua do Ouro.

Outra fan fest está marcada para o Mister Rock Bar com capacidade para mais de 1.000 pessoas com entrada gratuitana Avenida Teresa Cristina, no Prado, Oeste de BH.

Ao lado da Arena MRV, o Território do Galo também receberá torcedores para acompanhar a partida, no Bairro Califórnia, Região Noroeste de BH.