Belo Horizonte terá temperaturas elevadas e baixos índices de umidade nesta segunda-feira (9/12).

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, temperatura elevada, possibilidade de chuvas e raios no final da tarde e início da noite.

A temperatura mínima foi de 21ºC e a máxima estimada é de 36ºC. Caso a temperatura prevista seja alcançada, será a quarta maior do ano. Já a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 25% à tarde.

O dia também será de altas temperaturas no restante do estado de Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Sul, Sudoeste e Zona da Mata.

Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba e Oeste. A temperatura máxima prevista é de 38ºC.



