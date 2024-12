Um homem, de 43 anos, foi assassinado a tiros depois de sair de confraternização da empresa, na noite de domingo (8/12), no centro do município de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, a guarnição foi chamada após uma testemunha relatar ter ouvido de três a quatro disparos de arma de fogo perto de casa, por volta das 20h20. Ela contou à polícia que viu um homem correndo do local, enquanto a vítima já estava ao solo.

Os militares encontraram o corpo no asfalto e isolaram a área. Um patrulhamento foi realizado nas redondezas, mas nenhum suspeito foi localizado.

Outra testemunha relatou que, durante o dia, estava na companhia da vítima e de outro colega durante uma confraternização da empresa, onde consumiam bebidas alcoólicas. Após o evento, o grupo decidiu prolongar a comemoração em um bar. Ao deixar o local, a vítima mencionou que iria para uma churrascaria, enquanto os colegas retornaram à pousada momentaneamente, planejando encontrá-lo mais tarde no estabelecimento.

Durante as investigações, foi constatado que a vítima, conhecida como “Carioca”, estava morando na cidade de Juatuba há aproximadamente dez meses, dividindo uma pousada com outros colegas de trabalho, que reconheceram o corpo. Ele também não tem passagens pela polícia.

O cunhado e chefe da vítima também relatou aos policiais que o homem não tinha envolvimento com drogas, apenas consumia bebidas alcoólicas. Ele também desconhece uma possível motivação para o crime, uma vez que desavenças com colegas de trabalho ou outras pessoas na cidade são desconhecidas.

A perícia esteve no local e encontrou quatro perfurações provenientes de bala de fogo na cabeça da vítima, além de quatro cápsulas de munição calibre .380.

Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito evadindo do local. A Polícia Civil segue investigação para elucidar o caso.