Umidade e manchas de mofo são problemas comuns em dias chuvosos, e são capazes de causar desconforto, danos estruturais e até problemas de saúde. A boa notícia é que, com as medidas certas, é possível combater esses desafios e manter a casa seca e saudável.

Neste artigo, veja soluções para lidar com a umidade nos pisos e as manchas de mofo.

Leia também:

Como lidar com pisos úmidos em dias de chuva

Saiba como evitar pisos úmidos em 4 passos nos dias chuvosos:

1. Use desumidificadores ou sílica gel

Desumidificadores são eficazes para reduzir a umidade do ar, minimizando os efeitos da umidade no piso. Outra opção é espalhar pequenos recipientes de sílica gel pelos ambientes mais afetados.

2. Proteja os pisos com tapetes impermeáveis

Coloque tapetes de borracha ou vinil em áreas propensas à umidade. Esses materiais evitam o contato direto da água com o piso, reduzindo danos.

3. Crie uma barreira contra a umidade

Para pisos de cimento ou porcelanato, aplique uma resina impermeabilizante. Ela forma uma camada protetora que evita o surgimento de manchas e infiltrações.

4. Controle a entrada de água da chuva

Instale vedação em janelas e portas externas para impedir que a água da chuva entre na casa. Tirar o excesso de água com panos absorventes também ajuda a evitar o acúmulo de umidade.

Como retirar manchas de mofo das paredes

Além de lidar com a umidade dos pisos, as manchas de mofo podem ser um problema persistente em ambientes afetados pelas chuvas. Veja como removê-las de maneira eficiente:

1. Prepare uma solução caseira poderosa

Misture uma parte de água sanitária com duas partes de água. Use um pano ou esponja para aplicar diretamente na mancha de mofo. Deixe agir por 15 minutos e depois enxágue com água limpa.

2. Aplique vinagre branco

O vinagre é uma alternativa natural e eficaz para eliminar o mofo. Pulverize vinagre branco puro sobre a mancha, aguarde 30 minutos e esfregue com uma escova macia. Finalize limpando o local com um pano úmido.

3. Invista em removedores específicos

Produtos antifúngicos, disponíveis em lojas de construção e supermercados, são ideais para manchas mais difíceis. Leia as instruções antes de usar e aplique conforme indicado.

4. Evite o retorno do mofo

Após a limpeza, mantenha o ambiente seco e bem ventilado para evitar que o mofo volte. Considere aplicar tintas antimofo nas paredes para uma proteção extra.