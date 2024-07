Bastante comum em casas e escritórios, os banheiros sem janelas podem resultar em ambientes abafados, com excesso de umidade e com odores desagradáveis. E quando se trata dos problemas causados pela falta de ventilação e iluminação naturais em banheiros, é muito importante explorar alternativas para melhorar a qualidade do ambiente.

Confira a seguir os principais problemas causados pela falta de janela e como resolvê-los com dicas simples e criativas.

Quais os problemas causados pela falta de janela?

Um banheiro sem janela pode causar diversos problemas para o ambiente e para os moradores. Alguns deles são:

Umidade

Banheiros enfrentam problemas com vapor e umidade, o que ajuda a danificar a estrutura, causando descamação de paredes e tetos, além de manchas de mofo e bolor, e o surgimento de odores desagradáveis e o desgaste de móveis e objetos.

Falta de iluminação

A falta de janelas no banheiro pode resultar na redução significativa da iluminação natural, aumentando o risco de mofo, bolor, bactérias e ácaros. Além disso, a ausência de luz natural gera uma sensação desconfortável de claustrofobia.

Odores indesejáveis

O mau cheiro passa a ser mais forte, já que não há uma boa circulação de ar. Esse problema não apenas causa desconforto, mas também pode resultar em situações constrangedoras.

7 dicas eficientes para o seu banheiro sem janela

Apesar de a falta de iluminação e ventilação naturais causar diversos problemas, eles podem ser driblados com algumas técnicas criativas. Confira algumas delas a seguir!

1) Exaustor

Uma maneira simples de melhorar a ventilação em banheiros sem janela é usar um exaustor, que retira o ar do ambiente e o expulsa por meio de um duto.

Os exaustores são discretos, não interferem na decoração, são fáceis de instalar no teto ou na parede e ajudam a renovar o ar do banheiro. Podem ser ligados por interruptor, sensor de movimento ou junto com as luzes do ambiente.

2) Grade de ventilação

A grade de ventilação circula o ar por meio de suas aberturas, como se houvesse uma janela aberta. Pode ser instalada na parede ou no teto, ajudando a eliminar odores e permitindo que o vapor da ducha saia. Além disso, é uma opção econômica, já que não consome energia elétrica.

3) Desumidificador

Os desumidificadores de ar ajudam a controlar a umidade no ambiente, capturando as gotas de água do ar e guardando-as em um reservatório. A grande vantagem desses aparelhos é que eles evitam que o mofo se espalhe por paredes, armários e objetos.

4) Toalheiro térmico

O toalheiro térmico não apenas acelera a secagem das toalhas com uma temperatura ajustável entre 35°C e 52°C, sendo possível programá-lo para funcionar em horários específicos ou mantê-lo ligado. Seu consumo de energia é comparável ao de uma lâmpada comum.

5) Plantas

O uso de plantas no banheiro contribui para melhorar a qualidade do ar, filtrando a umidade e prevenindo o crescimento de mofo. Nesse caso, são recomendadas plantas tropicais, como Lírio da Paz, Samambaia, Espada de São Jorge e Eucalipto.

6) Iluminação



Em um banheiro sem iluminação natural, a iluminação artificial faz toda diferença: spots direcionados sobre a bancada, uma iluminação central uniforme e fitas de LED podem ser opções interessantes nesse caso.

7) Cores claras

Uma boa ideia é optar por cores claras ou branco na hora de pintar as paredes e o teto ou escolher os móveis e objetos, já que elas ajudam a ampliar visualmente o espaço, deixando-o harmonioso e agradável.

