Reformar um banheiro pode ser uma missão desafiadora, já que exige cuidados e muito planejamento. A escolha dos materiais, texturas e itens que serão instalados pode ser bastante desgastante para quem não entende ou tem pouca experiência em reformas.

Se você está passando por isso, não se preocupe! A seguir, você vai entender quanto tempo dura a reforma de um banheiro, quanto custa e qual o passo a passo que você deve seguir para executar tudo da forma mais organizada possível.

Primeiramente, quanto tempo leva para reformar um banheiro?



A reforma de um banheiro depende da complexidade da obra. Isso significa que ela pode durar uma semana, se for apenas a troca de algum item ou um acabamento a se fazer, ou meses, quando se trata de uma mudança mais radical.

Quais os materiais mais indicados para uma reforma?



No caso de um banheiro, os materiais usados precisam ser resistentes à umidade e limpeza, mas sem deixar de levar em consideração a praticidade e a segurança, para que não ocorra nenhum acidente. Alguns dos materiais mais indicados são:

Cerâmica



O mais popular de todos, já que é barata, versátil, fácil de instalar e está disponível em vários formatos, tamanhos e cores. Pode ser usada em qualquer parte do banheiro, mas dê preferência aos modelos antiderrapantes.

Cimento queimado



Resistente, de fácil produção e muito versátil, o cimento queimado pode ser aplicado sobre outros revestimentos e oferece diferentes tons e efeitos.

Granito



Bastante resistente e muito indicado para quem procura sofisticação. É impermeável e tem uma limpeza fácil.

Ladrilho hidráulico



O ladrilho é feito de forma artesanal, o que dá um ar retrô ao ambiente, e oferece um ótimo custo-benefício.

Mármore



Opção sofisticada e de alto valor, é um material resistente que pode ser usado em paredes, pisos e bancadas.

O mármore da parede na cor preta garante um aspecto elegante combinado com os tons escuros do ambiente Freepik

Além disso, o mármore conta com diversos tipos e cores no mercado, garantindo um toque de sofisticação ao seu banheiro.

Pastilhas



Bastante decorativos, podem ser inseridos em qualquer lugar do banheiro e são vendidos em diversas opções de materiais. Precisam ser instalados por um profissional e demandam cuidado especial na hora da limpeza.

Pintura



Opção muito econômica, a pintura é fácil de ser aplicada, prática e não precisa de rejunte. Opte por opções específicas para ambientes úmidos, como a opção acrílica e as tintas para azulejos.

Porcelanato



Opção mais sofisticada, o porcelanato é um pouco mais caro, mas oferece um melhor acabamento e mais durabilidade e resistência aos desgastes. Opte por modelos antiderrapantes.



Vinil



Material resistente à umidade e que se adapta bem a superfícies lisas. Oferece opções que imitam materiais e podem ser mais baratas que eles, como madeira, mármore e porcelanato.

Confira um guia para organizar a reforma do seu banheiro



Veja esse passo a passo e saiba como se organizar para tudo sair da melhor forma possível.

1) Faça o planejamento



Ao reformar o banheiro, comece pelo planejamento. Defina um orçamento realista e liste prioridades, analisando o espaço e considerando os moradores e as funções necessárias.

Isso guiará a distribuição de cada item, além da escolha dos revestimentos e acessórios. Garanta ventilação, iluminação adequada e use materiais resistentes à umidade. Se necessário, contrate um profissional para otimizar o processo.

2) Pense na iluminação



A iluminação é muito importante, pois promove bem-estar aos moradores. Use a luz natural por meio de janelas amplas ou clarabóias para criar relaxamento e bem-estar, mas também instale luminárias embutidas, spots e fitas de LED para nichos e espelhos.

A janela ampla garante uma iluminação maior ao banheiro Freepik

3) Escolha os revestimentos



Os revestimentos são fundamentais na reforma do banheiro e a escolha certa deles pode transformar o espaço. Opções criativas, como azulejos geométricos, mosaicos coloridos, ladrilhos hidráulicos e papéis de parede resistentes à umidade e acrescentam personalidade. Revestimentos que imitam madeira e pedra estão em alta, oferecendo elegância sem a necessidade de muito cuidado.

4) Hora de escolher os móveis



Instale móveis e armários no banheiro para melhorar a organização e funcionalidade. Escolha gabinetes suspensos para economizar espaço ou prateleiras abertas para um visual moderno e sempre opte por opções adequadas para ambientes úmidos.

5) Metais e acessórios



Escolha metais modernos para torneiras, chuveiros e puxadores de armários no banheiro, sempre com um design que combine com o seu estilo. Para os acessórios como porta-toalhas, saboneteiras e suportes, opte por opções elegantes e sofisticadas.

6) Dê os toques finais



Dê mais personalidade ao seu banheiro com pequenos detalhes como plantas, obras de arte, cortinas, tapetes e objetos decorativos que combinem com o estilo do ambiente. Mas evite sobrecarregar o espaço com muitos elementos decorativos, ok?

Dicas para banheiros pequenos



Não importa se seu banheiro é pequeno - na hora da reforma, sempre há diversas formas de deixá-lo bonito e agradável. Confira algumas dicas:

A importância de tons claros e neutros



Na hora de escolher as cores e a iluminação, opte por tons claros e neutros para as paredes e o piso, pois eles refletem a luz e dão sensação de amplitude. Escolha também objetos que tenham a mesma cor ou seja do mesmo tom. Veja essa opção de combinação entre a toalha e o porta-sabonete líquido.

Porta-sabonete líquido Koppe



Toalha de rosto 80cm x 48cm Burkina



Saiba aproveitar o espaço



Aproveite cada espaço instalando prateleiras e armários suspensos, além de pias, sanitários e chuveiros compactos. Invista nesta opção de porta-shampoo ideal para você garantir espaço no seu box.

Porta-shampoo para box Apolo



Vidros transparentes sempre



Para o box, opte por vidros transparentes que dão sensação de amplitude do espaço.

Invista em espelhos



Instale um espelho grande ou diversos espelhos pequenos para criar a ilusão de um espaço maior. Veja essa opção de espelho perfeita:

Espelho redondo Copper ORB



Foque na decoração e na praticidade



Adicione detalhes decorativos, como plantas, toalhas coloridas, acessórios e quadros. Abuse também de cestos, prateleiras e nichos para itens de uso diário. Escolhemos um cesto ideal que combina com todos os estilos de decoração, veja:

Cesto 10 cm X 20 cm X 14 cm Grid





Quanto custa em média a reforma de um banheiro?



Passando pelos passos de planejar o projeto, escolher os revestimentos, comprar os pisos e azulejos, pias, gabinetes e box, instalar itens como torneira, ducha, chuveiro, espelhos e iluminação e finalizar os acabamentos, há muito dinheiro para desembolsar. Porém, tudo depende do material usado, do que será preciso trocar e qual o nível de complexidade da reforma. Portanto, o custo pode variar de R$2 mil a R$18 mil.

E depois de se organizar e saber tudo sobre a reforma do seu banheiro, nada melhor do que escolher os objetos de decoração para deixar seu ambiente ainda mais sofisticado.



