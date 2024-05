Você já ouviu falar de piscina de areia? Seja para resorts ou ambientes residenciais, a última moda desse ramo está se tornando altamente popular em todo o mundo (principalmente nos Estados Unidos e Europa) devido à beleza, durabilidade e acabamento dos projetos.

Caso seja do seu interesse instalar um exemplar em casa, é necessário entender como ela funciona e o tipo de areia utilizada. A seguir, saiba mais sobre a piscina de areia e quais as vantagens de ter uma em sua área de lazer.

O que é e como funciona uma piscina de areia?

Também conhecida como piscina tipo praia, a piscina de areia não usa azulejos ou pastilhas, mas sim um revestimento que simula a areia da praia. Portanto, para construir esse tipo de piscina, é necessário contratar profissionais qualificados e adquirir materiais de qualidade.

Depois de fazer um buraco no terreno, compactar o solo e fazer as instalações hidráulicas, é colocada a manta de impermeabilização para impedir infiltrações, é colocado após o concreto, uma manta expandida e o revestimento de areia compactada.

Depois de pronto, é importante que esse modelo de piscina passe por manutenções regulares para verificar os níveis de pH e cloro, evitar o crescimento de algas e manter a clareza da água.

Qual tipo de areia é usada?



Não pense que a areia usada na construção dessa piscina é a mesma que você encontra na praia! O material utilizado é uma areia criada a partir da mistura entre pedras moídas de quartzo e mármore e resina industrial de alta performance, material que possui alta resistência química, mecânica e radiação UV.

Na instalação, a areia compactada é transformada em revestimento monolítico, ou seja, que não precisa de juntas ou emendas. Dessa forma, é possível promover flexibilidade no espaço, que simulam um ambiente natural.

Quais são as vantagens da piscina de areia?



Além da alta resistência e durabilidade da piscina de areia, ela também é antiderrapante, o que ajuda a ampliar a segurança de quem vai aproveitá-la. Vale citar também o bem-estar causado pelo paisagismo, que traz a mesma tranquilidade sentida em momentos na praia ou na cachoeira, por exemplo.

Conheça os famosos que têm uma piscina de areia em casa



Alguns famosos já aderiram à piscina de areia em casa! Na nova mansão da atriz Larissa Manoela, localizada em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, é possível encontrar um modelo que simula uma praia particular.

Piscina de areia da atriz Larissa Manoela Reprodução Instagram

Já o apresentador Rodrigo Faro instalou uma dupla de piscinas com 500 mil litros de água, fundo de areia e até mesmo uma ilha artificial para simular o mar em sua mansão na região de Alphaville, em São Paulo.

famosa piscina de areia do apresentador Rodrigo Faro com uma pequena ilha no meio Reprodução Instagram

Mas afinal, quanto custa ter uma piscina de areia em casa?

Se quiser ter uma piscina de areia, saiba que será preciso desembolsar um valor alto! O preço total varia de acordo com as características do projeto, mas, no geral, as piscinas feitas com um material de qualidade e mão de obra especializada podem custar a partir de R$40 mil, além de a construção durar de 2 a 6 meses.

