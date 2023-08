1565

Infiltração pode ter diversas causas Freepik



Em tempos de grande umidade é comum uma preocupação maior e, também, maior quantidade de relatos quanto aos aparecimentos de infiltrações nas residências. Quando relata-se o problema de infiltrações em imóveis é preciso ter calma e cuidado, pois antes de se aplicar qualquer produto ou solução de impermeabilização, é imprescindível descobrir a origem da infiltração, para que a solução possa se tornar eficaz.





Existem três causas principais de infiltrações em imóveis:





Provocadas por vazamentos de tubulações ou caixas-d’água





São constantes e próximas aos caminhos das tubulações ou das caixas-d’água. É possível criar vários testes simples para verificar se esses vazamentos estão ocorrendo. Neste caso, corrigem-se os vazamentos e depois se fazem os reparos de pisos e paredes, após um razoável período de observação para se certificar de que o problema foi corrigido.





Provocadas por infiltrações de água de chuva





Essa também ocorre, logicamente, em função do aparecimento ou do aumento dos vazamentos em períodos de chuva, quando é necessário verificar as condições do telhado inclusive das calhas, rufos e tubulações de descida de água. A certificação de que esta é a causa dos vazamentos é um pouco mais complicada e então é mais aconselhável o acompanhamento de um profissional do ramo (um telhadeiro ou um bom encarregado de obras de edificação).





É frequente também que o umidecimento das paredes pela água de chuva não esteja ocorrendo pelo telhado, podendo ser uma infiltração direta da água que chega até as paredes externas do imóvel, pois o reboco que é normalmente utilizado nas edificações não é impermeável e permitirá sempre a passagem de alguma umidade, principalmente se as paredes forem de bloco de concreto. Nesse caso, pode-se tentar algum produto impermeabilizante sob a orientação de um técnico ou, numa solução mais segura, executar o revestimento externo das paredes.





Provocadas por infiltrações da umidade do terreno





Este acontece por meio de um fenômeno chamado “capilaridade”, que faz a água “subir” pelas porosidades das paredes. É um caso também complicado de resolver, pois, se o imóvel foi construído sobre um terreno úmido (ou que retém umidade de água de chuva ou vazamentos externos), e na construção do imóvel não foram tomadas medidas para prevenir esse tipo de problema, a solução pode se tornar um pouco mais complicada. Esse pode ser o seu caso pelo fato de a infiltração estar ocorrendo também nas paredes internas.





Resumindo, existem vários produtos, processos e intervenções técnicas para solucionar os problemas de infiltrações, porém, o fundamental antes de tomar qualquer medida é descobrir a causa da infiltração. Somente assim poderá ser definida uma solução eficaz. E o auxílio de um profissional com experiência é uma ajuda importante e com certeza trará economia no fim do processo, pois evitará erros e custos desnecessários, que outras pessoas sem experiência e conhecimento poderão provocar.