A Polícia Civil iniciou uma investigação sobre a existência de um comércio clandestino de carvão vegetal proveniente de mata nativa, com potenciais danos ambientais. A Operação Calculus acontece em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). A ação foi deflagrada na última quinta-feira (5/12). Até o momento, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em sete cidades do interior de Minas Gerais.





As investigações, que são coordenadas pelo Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), por meio da 1ª Delegacia Especializada, partiram de um relatório técnico contendo uma compilação de dados sobre o fluxo de transporte de carvão vegetal. O relatório foi enviado pelos órgãos que integram o Sistema Estadual de Inteligência e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, com informações da Diretoria de Inteligência e Ações Especiais da Semad que destacam fraudes e irregularidades no sistema de controle ambiental.





A Justiça expediu dez mandados de busca e apreensão, com base nas provas apresentadas pela Polícia Civil. Sete desses mandados foram cumpridos em sete cidades do interior de Minas Gerais: Brasilândia de Minas, Divinópolis, Moema, Nova Serrana, Paracatu, São Gonçalo do Pará e São Gonçalo do Sapucaí.

Foram apreendidos celulares e diversos documentos, bem como constatada a existência de locais fictícios que indicam empresas de fachada, abertas apenas para dar aparência de legalidade a operações irregulares.





No momento, estão sendo feitas análises da documentação e das provas colhidas a fim de apurar as infrações noticiadas, além de crimes conexos, como associação criminosa e lavagem de dinheiro.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia