A carga do caminhão derrabou e interditou a pista no sentido Norte

O caminhoneiro Gervasio Sant'anna, de 55 anos, morreu em um acidente na MGC-135, na altura do município de Bocaiuva, na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira (12/11). O corpo do homem ficou preso às ferragens.

O acidente envolvendo uma carreta carregada de carvão vegetal aconteceu na altura do km 402 na pista sentido Norte.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o motorista seguia em direção ao centro de Bocaiuva e à cidade de Montes Claros, quando, por volta de 00h50, perdeu o controle do veículo em uma curva acentuada em declive.

O peso da carga levou ao tombamento da carreta. Todo o carregamento foi derramado na pista, que ficou interditada. O impacto levou à danificação das contenções de concreto da rodovia, além de danos sérios no veículo.

A concessionária da rodovia, a Eco-135, se responsabilizou pela limpeza da pista e retirada da carreta danificada.

O corpo de Gervasio foi analisado pela perícia, que constatou o óbito, e retirado para o IML.

A pista chegou a ficar interditada para atendimento à ocorrência e, até a manhã, o trânsito flui na execução de pare e siga.