Uma mulher morreu ao ser atropelada por um ônibus na tarde desta segunda-feira (9/12), no Centro de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na Rua dos Tamoios, em frente à Igreja São José. O coletivo que atropelou a fazia a linha 9104 (Sagrada Família/Luxemburgo).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a mulher aparentava ter aproximadamente 50 anos de idade. Ela foi socorrida inconsciente e com trauma cranioencefálico (TCE) grave. O Samu foi acionado para o atendimento e constatou o óbito da vítima.

A Polícia Militar (PM) e a perícia da Polícia Civil (PC) também estiveram no local.

