A Polícia Civil de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba, indiciou 17 pessoas por favorecimento em esquema ilícito de recrutamento e facilitação da obtenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Goiás. O inquérito foi concluído na última sexta-feira (6/12).





As investigações apontaram indícios de crimes contra a fé e a administração pública, lavagem de dinheiro e possível organização criminosa envolvendo um suspeito residente na cidade mineira, que atuava como intermediário.





Segundo os investigadores, o esquema consistia na intermediação com o órgão de trânsito de outro estado para suposta aquisição facilitada de CNH sem seguir os procedimentos legais exigidos para a obtenção do documento.





Os contratantes dos serviços do indiciado forneciam seus documentos pessoais, com exceção de comprovante de residência, tendo em vista que este era falsificado, gerando cadastro irregular nos sistemas de trânsito.

Esse intermediário recebia altos valores financeiros dos contratantes, que eram levados até outro estado para que passassem pelo procedimento administrativo de aquisição de carteira de habilitação por meio de uma autoescola, também alvo de investigações pela Polícia Civil do Estado de Goiás.





As investigações fizeram parte da Operação Hipnos, em 7 de dezembro de 2022, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, com a apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos que foram analisados.





A operação revelou ainda a existência de movimentações financeiras suspeitas, possivelmente relacionadas com ocultação de valores provenientes das atividades ilícitas.





A escolha do nome Hipnos faz alusão ao deus grego do sono, simbolizando a ilusão e a ocultação de irregularidades em operações fraudulentas. O esquema criminoso explorava a confiança depositada nos serviços públicos, burlando procedimentos legais e comprometendo a credibilidade do órgão.





Indiciamentos





A primeira fase das investigações termina com a conclusão do inquérito e o indiciamento de 17 pessoas, tendo em vista que todos os contratantes dos serviços do alvo principal se tornam coautores dos crimes de falsidade ideológica e falsificação de documento público.





Segundo a delegada Mariana Lemos de Campos, o objetivo, a partir de agora, é identificar outros envolvidos no esquema criminoso, bem como aprofundar a análise do material apreendido.





“Nosso objetivo é garantir que todos os responsáveis sejam identificados e devidamente responsabilizados perante a Justiça, reafirmando nosso compromisso com a legalidade e a transparência”, afirma a delegada.





Denúncias podem ser feitas através do Disque-Denúncia 181 ou pelo telefone da Delegacia de Carmo do Paranaíba (34) 3851-2070 (WhatsApp). O sigilo é garantido.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia