O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com o apoio da Polícia Militar e da Receita Estadual de Minas (SEF), realizou nesta quinta-feira (5/12) a Operação Cashback para desarticular um esquema criminoso na Prefeitura de Jaíba. Segundo o MP, o esquema envolvia servidores públicos e agentes privados no abastecimento fraudulento de combustíveis.

A operação em Jaíba, no Norte de Minas, cumpriu 13 mandados de busca e apreensão, em residências, no posto de combustível suspeito e na sede de órgãos públicos do município. Foram cumpridos seis mandados de busca pessoal.





De acordo com a investigação, o esquema consistia em inserir abastecimentos de combustíveis pagos por clientes comuns em dinheiro na conta da Prefeitura de Jaíba. Para isso, os funcionários do posto cancelavam o documento fiscal do cliente e lançavam o abastecimento em nome da administração municipal. Os valores recebidos em dinheiro era dividido pelos integrantes do esquema.





Com a fraude, o Poder Público municipal arcava com altos valores que não correspondiam aos abastecimentos realizados em veículos de sua frota, acarretando prejuízo significativo aos seus cofres.





Quatro promotores de Justiça, nove servidores do Ministério Público, seis auditores fiscais da Receita Estadual mineira e 33 policiais militares formaram a força tarefa da investigação.





O processo corre sob segredo de Justiça e as investigações seguem em andamento. A operação foi coanduzida no âmbito da Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção (UCC) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.





