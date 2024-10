Um empresário de 32 anos, que estava foragido suspeito de envolvimento em um esquema de falsidade ideológica, fraude licitatória, lavagem de dinheiro e corrupção ativa em Nanuque, na Região do Vale do Mucuri, foi detido na manhã desta quarta-feira (16/10). O homem foi encontrado na cidade de Teixeira de Freitas, no interior da Bahia.





Ele estava foragido desde 26 de julho quando foi deflagrada a segunda fase da operação “Machine”, da Polícia Civil de Minas Gerais, que resultou na prisão do ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal e de uma ex-secretária de obras da prefeitura da cidade.





De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de envolvimento em crimes de falsidade ideológica, falsificação de documento público, fraude licitatória, lavagem de dinheiro, corrupção e peculato. O prejuízo aos cofres públicos é superior a R$ 4,6 milhões.





Desde a primeira fase da operação, em março deste ano, dois vereadores investigados estão afastados de suas funções por determinação judicial. Em 12 de junho, um deles havia sido preso preventivamente por descumprimento das medidas judiciais.





A ação desta manhã contou com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado da Mata Atlântica da Polícia Militar da Bahia.