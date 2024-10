Novos acessos serão implementados no cruzamento das avenidas do Contorno e Amazonas nesta quinta-feira (17/10)

O cruzamento das avenidas do Contorno e Amazonas, na região Centro-Sul, terá mudanças a partir desta quinta-feira (17/10). Motoristas devem ficar atentos pois a conversão entre as duas vias no sentido Contagem será proibida (saiba mais abaixo).





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), agentes de trânsito da BHTrans vão monitorar o fluxo no local e orientar motoristas e pedestres sobre as mudanças.

A PBH também informou que toda a sinalização na região foi ajustada para orientar os motoristas. Além disso, as faixas de pedestres foram revitalizadas e as calçadas receberam um rebaixo, que garantirá maior acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.



Diagrama mostra como serão os novos acessos entre as avenidas do Contorno e Amazonas Divulgação/BHTRANS





Mudanças





A conversão da Avenida do Contorno (sentido Barro Preto/Savassi) com a Avenida Amazonas (sentido Contagem) passará a ser proibida. Motoristas deverão seguir pela Rua Tompson Flores, que liga as duas vias.





Outra mudança será na conversão da Avenida Amazonas (sentido Centro) com a Avenida do Contorno (sentido Barro Preto/Savassi). Motoristas deverão acessar uma nova travessia semaforizada construída na esquina entre as vias. Para quem atravessa a pé foi implantada uma faixa e uma ilha para refúgio.

