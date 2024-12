Após lutar contra um câncer terminal, Isabel Arrighi morreu nesse domingo (8/12), aos 37 anos, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. O diagnóstico da doença foi feito em 2021, durante a gravidez de Gabriel, hoje com 3 anos, completados em 23 de novembro. Sem saber ao certo quanto tempo ainda teria de vida, Isabel decidiu unir forças nas redes sociais para deixar uma casa para o filho.

“A médica não me deu dias ou meses. Ela disse que pode ser um dia, um mês ou um ano. Só quero partir sabendo que meu filho estará bem amparado”, disse durante campanha nas redes sociais. Por meio de uma plataforma de financiamento coletivo, ela arrecadou pouco mais de R$ 511 mil — R$ 31 mil a mais do que o montante solicitado.

A morte da mãe do menino foi anunciada por familiares com acesso ao perfil de Isabel no Instagram. “Ela lutou até o final e vai deixar um vazio enorme em nós. Que esse vazio possa ser preenchido com as boas memórias que temos dela”, relata trecho da publicação por meio da função Story. Agora, a tutela do filho poderá ficar com o pai ou uma madrinha, conforme Isabel deixou registrado em cartório.

Isabel estava em tratamento paliativo após descobrir que o tratamento não surtia mais efeito. A doença surgiu na mama direita, e as sessões de quimioterapia e radioterapia não foram capazes de provocar a remissão do câncer, que se espalhou para o pulmão, os ossos do fêmur e da pelve, além do fígado.

Em 25 de novembro, a mãe agradeceu todas as doações que a ajudaram a bater a meta para comprar o imóvel. “Há 10 dias, o perfil Razões para Acreditar ficou sabendo da minha história. Eles lançaram uma campanha para realizar o meu sonho de mãe, que é deixar um lar para o meu filho; uma segurança material. Este mês [novembro], entre os dias 3 e 9, eu acompanhei um rosário e pedi muito a Deus que fizesse o que fosse da vontade dele na minha vida. Ultrapassamos a meta. Confesso que ainda não acredito”, declarou emocionada (veja o vídeo aqui).

Em seu perfil no Instagram, Isabel compartilhava atualizações sobre seu quadro de saúde, um pouco da rotina com o filho e alertas sobre a importância de se prevenir contra o câncer de mama.

Repercussão nas redes

Também pelas redes sociais, o perfil Razões para Acreditar lamentou a morte, destacando que a última internação de Isabel ocorreu “logo após receber a notícia de que a meta da vaquinha foi batida”. “Acreditamos que ela estava esperando somente isso para poder partir em paz. (...). Isabel, obrigada pela sua existência. Você ensinou a cada um de nós sobre amar incondicionalmente (...)”, diz parte da mensagem.

As demonstrações de amor e afeto compartilhadas com o filho comoveram pessoas de várias partes do país. Somente a publicação feita pelo Razões para Acreditar anunciando o falecimento de Isabel recebeu mais de 170 mil reações e outros milhares de comentários até o fechamento desta publicação.

“Descanse em paz, minha amiga! Você foi muito guerreira e lutou até o fim. Literalmente, só descansou depois que conseguiu a casa para o Biel! Quando ele crescer, terá muito orgulho da mãe que teve! Nós sentiremos saudades”, escreveu uma internauta. “Ela não descansou enquanto não conseguiu a casinha para ele. Amor de mãe é algo realmente sobrenatural”, comentou outra.

O velório de Isabel Arrighi ocorreu na tarde desta segunda-feira (9/12), no Crematório Candelária Regional da Zona da Mata, na Estrada União Indústria, em Matias Barbosa.

