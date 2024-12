Sete dias perdido no meio do mato, debaixo de sol e chuva, sobrevivendo sem se alimentar, apenas com a ingestão de água da chuva e de lagoas. Esta foi a superação do trabalhador rural José Lino Ferreira de Melo, de 60 anos. Ele foi encontrado e resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde de domingo (8/12), numa mata, na zona rural de Pedras de Maria da Cruz, no Norte de Minas, onde estava desaparecido desde segunda-feira (1/12).

Conforme a servidora pública Beatriz Lopes de Melo, de 26 anos, sobrinha de José Lino, quando se perdeu no mato, o homem teve um quadro de confusão mental e de esquecimento devido à abstinência de álcool – pois tentava romper a dependência da bebida.

Pedras de Maria da Cruz é o mesmo município onde, em novembro de 2005, aconteceu outro fato que ganhou repercussão nacional: uma onça foi parar na área urbana e acabou encontrada debaixo da cama, no quarto de uma casa.

Após ser encontrado e resgatado, desidratado e debitado, o trabalhador rural foi levado de helicóptero do Corpo de Bombeiros para Montes Claros, onde está internado no Hospital Universitário Clemente de Faria, vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

De acordo com Beatriz, que acompanha o tio no hospital, José Lino está lúcido e se recuperando bem, ainda que esteja um pouco fraco.

O trabalhador foi visto pela ultima vez em uma estrada vicinal, na manhã do dia primeiro de dezembro, na localidade de Riacho Buriti, a 30 quilômetros da sede de Pedras de Maria da Cruz, onde mora sua família. Na ocasião, ele segurava uma uma enxada e caminhava descalço em direção à casa da irmã.

A família relatou que buscas foram iniciadas ainda na segunda-feira, mas que as fortes chuvas dificultaram a localização. Na manhã de terça-feira (2/12), o Corpo de Bombeiros de Januária foi acionado para procurar pelo homem.

Os militares iniciaram as buscas com o uso de dois veículos, um drone operacional para o mapeamento aéreo e um cão farejador (Zeus), vasculhando áreas de mata, pastagens, riachos e trilhas.

Moradores da comunidade também se mobilizaram das buscas, a pé e com o uso de cavalos e motocicletas. Um dos participantes da força-tarefa foi o técnico em higiene dental Adailton Melo Ferreira. “Foi um trabalho muito exaustivo. A gente começava as buscas às seis da manhã e só terminava no final do dia”, declarou Adailton. Ele afirmou que também existem muitos pernilongos na região.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o trabalhador rural foi encontrado sem roupas, deitado debaixo de uma árvore em estado de debilidade e desidratação. Ainda de acordo com os militares, durante todo o período de desaparecimento, José Lino ficou sem alimentação e consumiu apenas água da chuva e de lagoas da região, além de ter enfrentado forte calor e tempestade nos primeiros dias.

Segundo o morador Adailton, ao ser encontrado, o homem demonstrou que estava lúcido, mas apresentou estar muito debilitado e desidratado, pedindo água. Por isso, foi acionado um helicóptero do Corpo de Bombeiros, que fez o resgate, usando técnicas especiais em um local de difícil acesso. Em seguida, o homem foi levado para Montes Claros.

Onça debaixo da cama

No dia 25 de novembro, Pedras de Maria da Cruz ganhou notoriedade nacional por causa de um fato inusitado. Uma onça parda foi encontrada debaixo da cama de um quarto de uma casa na área urbana da cidade. O animal assustou os três filhos adolescentes do casal da residência.

Eles trancaram a onça (da raça suçuarana) no quarto até a chegada da Polícia Militar e uma equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Os policiais e os técnicos do Ibama tentaram capturar o felino com o uso de cordas, o que não funcionou. Foi preciso lançar três dardos de tranquilizantes para sedar o animal, capturado e levado para uma reserva ambiental.