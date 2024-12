Um homem, de 26 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa quinta-feira (5/12), no bairro Botafogo, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, um indivíduo em um carro vermelho e com vidros escuros passou atirando contra a vítima, que andava de bicicleta em via pública. O homem tentou fugir, mas foi baleado e morreu no local.





A polícia fez rastreamento na região, mas não localizou o possível autor do crime.

De acordo com o registro policial, o homem executado tem envolvimento em brigas entre gangues, o que pode ter motivado o homicídio segundo a PM. A vítima é suspeita de homicídio tentado contra um indivíduo conhecido como “John Lennon”.





A perícia foi acionada e localizou cinco pinos de cocaína em um saco plástico nas mãos da vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado.

