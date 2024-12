A Justiça condenou um jovem de 20 anos, identificado como Danilo Pinto Flores Floripes, a 17 anos de prisão pelo assassinato do padre José Carvalho de Souza, aos 61, em Itaguara, na Região Central de Minas Gerais, em agosto do ano passado. A sentença foi proferida nessa quarta-feira (4/12) em sessão do Tribunal do Júri no município.

Conforme consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público (MPMG), Danilo e o religioso mantiveram relacionamento sexual por alguns anos. Os encontros eram marcados por meio de aplicativos de mensagens, e a vítima pagava em dinheiro pelos programas.

No dia do assassinato, Danilo disse ao padre que levaria outro rapaz, identificado na sentença como Gabriel Guimarães Belizário. Ele também acabou denunciado pelo Ministério Público. Os três se encontraram por volta das 21h e entraram no carro da vítima. Gabriel se irritou quando o padre tentou beijá-lo e o enforcou, ocasionando sua morte.

“O denunciado Danilo participou ativamente do delito, tendo marcado o encontro e levado Gabriel, planejando todo o enredo criminoso. Apurou-se ainda que o denunciado Gabriel tinha raiva da vítima e, em ocasião anterior, tentou matá-la colocando remédio em sua bebida, fato este que era de conhecimento do denunciado Danilo”, narra trecho da sentença assinada pelo juiz e presidente do Tribunal do Júri, Breno Rego Pinto Rodrigues da Costa.

Ainda conforme o documento, Gabriel Guimarães Belizário morreu, levando, portanto, à "extinção da punibilidade". A circunstância da morte não foi explicada na sentença.

A reportagem não conseguiu entrar em contado com a defesa de Danilo Pinto Flores Floripes. O espaço segue aberto para manifestações.

O padre José de Souza Carvalho morava com o pai em Itaguara e teria dito que sairia para dar uma volta de carro, em 4 de agosto de 2023, quando desapareceu. O corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição, próximo à rodovia MG-431 em Itaúna, na Região Central do estado, no dia 12 do mesmo mês.

À época, a diocese de Oliveira informou que o padre atuou nas cidades de Itaguara, Santana do Jacaré, Ribeirão Vermelho e outras. Ele estava afastado da função desde dezembro de 2020 para se dedicar aos cuidados do pai.