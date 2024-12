Um homem de 24 anos registrou em vídeo o momento em que ele obrigou a companheira, de 21, a se queimar com um garfo quente e enviou as imagens à mãe da vítima. O crime aconteceu nessa quarta-feira (4/12) na residência do casal, localizada no município de Vieiras, na Zona da Mata, em Minas Gerais. Na ocasião, o agressor foi preso, informou a Polícia Civil nesta quinta (5/12).

Ao Estado de Minas, o delegado Glaydson Ferreira informou que a mãe da vítima procurou a polícia assim que recebeu as imagens. No vídeo, a jovem, além de provocar queimaduras no próprio braço, foi obrigada a cortar o cabelo. O companheiro da vítima teria dito que a mataria a facadas caso não obedecesse às ordens dele.

“O casal está junto há cerca de três anos. Nesse período, ela alegou ter passado por outros episódios de agressão. O companheiro dela confessou o crime e justificou dizendo que foi traído. A mulher negou ter tido relacionamento com outra pessoa”, explicou Glaydson, acrescentando que o homem foi preso em flagrante por policiais da 34ª Delegacia de Polícia Civil em Miradouro.

O homem foi levado ao Presídio de Muriaé, ficando à disposição da Justiça. Até então, ele não tinha passagens pela polícia e, agora, poderá responder pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal qualificada, injúria e ameaça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia