Uma mulher transexual de 27 anos foi executada a tiros na noite dessa quarta-feira (4/12) em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, conhecida na cidade como “Alana do Uber”, estava em uma lanchonete nas proximidades da Praça São Sebastião, no Centro, quando foi surpreendida pelo atirador.

Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que escutaram o barulho dos tiros. Uma delas, inclusive, informou ter visto Alana acompanhada de um homem momentos antes de ser assassinada, mas não soube dizer onde ele estava durante o crime.

Um tio de Alana contou aos militares que a vítima havia recebido uma ameaça em rede social. “Gente da minha raça corta na bala”, informava a mensagem, segundo essa testemunha.

A proprietária do estabelecimento onde aconteceu o crime informou aos militares que as câmeras de segurança estavam inoperantes em decorrência da chuva no dia anterior.

A polícia também tentou, sem sucesso, conseguir imagens de outras câmeras. Até o fechamento desta publicação, a corporação não havia identificado o responsável pelo homicídio.

A morte de Alana foi confirmada ainda no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso.

