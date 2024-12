Um homem apontado como líder de uma facção criminosa foi preso na manhã desta quinta-feira (5/12) ao tentar se esconder dentro de um bueiro no Bairro Gaspar, em Muriaé, na Zona da Mata mineira.





Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito fugiu de uma abordagem e entrou na manilha de uma rua para escapar dos agentes. Após as buscas, ele foi encontrado no local e algemado dentro do bueiro.





Durante a operação, foram apreendidos cerca de 5 kg de maconha, além de outros entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico, como 563 pinos de cocaína; 44 pedras de crack e R$ 252 em dinheiro.

A PM não divulgou o nome do grupo criminoso ao qual o suspeito pertence. O homem foi levado para a delegacia de Muriaé, onde ficará à disposição da Justiça.

