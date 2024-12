Um dos principais traficantes de Belo Horizonte, Jonathan Reis Rodrigues, de 37 anos, conhecido por “Joninha”, líder do tráfico de drogas na Favela do Pau Comeu, no Bairro São Lucas, Região Leste de Belo Horizonte, foi preso pela Polícia Militar, na casa onde estava escondido, na Vila Oeste, Região Oeste da capital. Joninha foi condenado a 12 de prisão e estava foragido há cinco anos.





A prisão foi possível depois de uma denúncia anônima, que informava o endereço da casa onde o traficante estava escondido. Uma operação foi montada a partir de um levantamento feito pelo Departamento de Inteligência da Polícia Militar, que cercou o imóvel.





Ao perceber a presença da PM, “Joninha” correu para os fundos da casa e saltou o muro em direção à Rua Imbiruçu. No entanto, acabou retornando para uma casa vizinha e, nesse instante, teve início uma gritaria das pessoas que estavam no imóvel, o que possibilitou que os militares cercassem o local. O traficante chegou a tentar sair pelo portão da frente, mas deparou com os policiais militares, que lhe deram voz de prisão. Ele tinha nas mãos uma pistola calibre 9 milímetros. A arma foi apreendida e, ao revistá-lo, a PM encontrou m cartão de débito, com nome falso, no bolso da blusa de frio que ele usava.





“Joninha” procurou se defender, dizendo que usava a arma para defesa pessoal, pois está ameaçado de morte por rivais do Aglomerado da Serra. Disse também que estava passando um tempo na casa onde foi encontrado, que pertence a um amigo. O proprietário da casa confirmou ser amigo do traficante e que o recebeu em sua casa por pouco tempo.





“Ele tentou evadir, mas conseguimos o caminho da fuga, cercando-o. No momento que ele foi identificado, ele estava com uma arma na mão, porém não esboçou qualquer reação. Não ameaçou atirar. Ele foi surpreendido pela guarnição, ele dispensou a arma de fogo e foi abordado”, conta o tenente Alves, da PM, que participou da operação de captura.







Conexões





Segundo informações da Polícia, “Joninha” é ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP), organização criminosa que tem seu comando no Rio de Janeiro e faz frente ao Comando Vermelho (CM) e Primeiro Comando da Capital (PCC).

Além de ser o líder do tráfico no Morro do Pau Comeu, “Joninha” participa da liderança no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de BH. Ele também estaria atuando no Bairro Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste da capital.





“Joninha” foi levado para a Central Estadual do Plantão Digital e, ainda nesta quinta-feira, deverá ser levado ao sistema penal.