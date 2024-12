Um casal foi preso em Ituiutaba, na terça-feira (3/12), acusado de envolvimento com um esquema fraudulento de compras em joalherias do Rio Grande do Sul. A operação que chegou ao braço da quadrilha no Triângulo Mineiro foi coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) gaúcho e contou com colaboração da Polícia Civil de Minas Gerais.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão no município. Os alvos favoritos da quadrilha eram joalherias de Porto Alegre (RS). Mas a investigação apontou que a atuação da rede criminosa era interestadual e especializada em aplicar golpes envolvendo compras fraudulentas de joias de alto valor.

Os estelionatários usavam dados falsos e links de pagamento online, simulando transações legítimas e, depois da retirada dos produtos, o pagamento era contestado sem que os produtos fossem devolvidos. Os suspeitos conquistavam a confiança dos comerciantes usando perfis falsos em redes sociais e aplicativos de mensagens. Eram enviados terceiros para retiradas das compras.

O esquema envolvia várias pessoas e conexões em diferentes estados, sendo necessário o apoio das forças policiais locais em Ituiutaba, onde parte das operações foi rastreada. Durante o cumprimento dos mandados, a Polícia Civil mineira ainda encontrou 10 kg de cocaína e insumos utilizados na preparação e adulteração de entorpecentes.

