Um adolescente de 13 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar com o pé preso entre pedras enquanto tentava atravessar o Rio Limoeiro, em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, durante uma forte chuva na terça-feira (3/12).

A correnteza do rio, intensificada pelo temporal, aumentou o risco de afogamento. Para salvá-lo, os bombeiros utilizaram cordas e técnicas de resgate. "Um dos bombeiros passou um anel de fita pelo tórax da vítima para que ela pudesse relaxar o corpo com segurança, pois estava exausto", informou a corporação.





O jovem foi levado ao Hospital São Salvador com ferimentos na perna esquerda e leve hipotermia, uma condição em que a temperatura do corpo cai abaixo de 35°C.





Durante o resgate, um dos bombeiros também sofreu pequenos cortes no braço e na barriga, causados pelo atrito com as pedras. Apesar disso, a operação foi concluída com sucesso, e o adolescente passa bem.





Diante do caso, os bombeiros alertam para que se evite fazer a travessia entre pontos que estejam alagados, por causa do risco de acidentes graves.