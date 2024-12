Três pessoas, sendo duas mulheres e uma criança, morreram carbonizadas e mais cinco se feriram em um grave acidente envolvendo uma cegonheira e três carros na BR-365, no distrito de Chaveslândia, em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (4/12). Os veículos pegaram fogo. A rodovia está fechada no sentido Uberlândia.

Na altura do KM 866 da rodovia, o tráfego estava em esquema de pare e siga. Ainda não se sabe o motivo, mas a carreta bateu nos demais automóveis, que estavam parados.

Um carro foi jogado para fora da pista, e os outros dois que estavam à frente da carreta se incendiaram em seguida.





O condutor de um Fiat Pálio foi lançado para fora da rodovia e se feriu levemente. Os motoristas dos demais automóveis também tiveram alguns ferimentos. Não há confirmação das idades das vítimas.

Segundo a concessionária, as causas do acidente estão sendo apuradas pelos órgãos competentes. O local tinha sinalização indicativa de obras conforme diretrizes estabelecidas e manuais de sinalização vigente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

É aguardada a chegada da seguradora para início do transbordo da carga da carreta envolvida.