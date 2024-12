Um acidente envolvendo um caminhão e quatro carros na BR-040 causou congestionamento no trecho entre os quilômetros 499 e 544 no sentido Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (4/12). De acordo com o Centro de Controle Operacional da EPR Via Mineira, a ocorrência foi registrada às 9h24, no quilômetro 544, em BH, mas a via já foi liberada.

Uma ambulância, um guincho e uma viatura de inspeção da concessionária foram acionados, mas não houve feridos. O tráfego do sentido norte seguiu com desvio para a faixa zebrada nas faixas 1 e 2, com fluxo lento por três quilômetros na altura do quilômetro 544. As faixas foram liberadas às 10h17 e, neste momento, não há registro de retenção no local.

A reportagem do Estado de Minas flagrou os motoristas desbloqueando uma ponte, em situação precária, sob o viaduto da BR-040 na altura do restaurante Redondo, para continuar viagem.

Motoristas desviaram do congestionamento na BR-040 por ponte Helvécio Carlos/EM/DA Press

O acesso à ponte pode ser feito pelos motoristas que seguem pela marginal do Redondo ou pelos motoristas que saem do Condomínio Quinta das Esmeraldas, também pela marginal, em direção ao distrito Melo Viana.