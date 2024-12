Um acidente envolvendo ao menos dois carros de passeio deixou pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (4/12), na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o Corpo de Bombeiros, os carros bateram e caíram em um barranco próximo ao condomínio Alphaville, no sentido BH.





Todos os ocupantes dos veículos foram socorridos. Quatro pessoas estavam dentro do carro Toyota Hilux e duas estavam no carro Suzuki. Uma delas ficou presa às ferragens e foi retirada pelos militares. As outras cinco conseguiram sair sozinhas de dentro dos veículos e subiram o barranco. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Além dos bombeiros, a EPR Via Mineira, concessionária que administra a pista, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.





Ainda não se sabe a dinâmica da batida. Apesar do acidente, não há registro de engarrafamento na BR-040, segundo a concessionária.

