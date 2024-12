Um foragido da Justiça, de 40 anos, foi preso enquanto jogava videogame com o irmão nessa terça-feira (3/12), no centro da cidade de Divino das Laranjeiras, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais.





Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia anônima informou que o foragido de Belo Horizonte estava escondido em uma casa de Divino das Laranjeiras há cerca de um mês.





Com as informações, a polícia montou operação para deter o homem com mandado de prisão em aberto. Dentro da residência, o foragido foi encontrado sentado no sofá, jogando videogame com o irmão.

Ele não resistiu à prisão e foi encaminhado para o hospital para avaliação médica. Ao ser liberado, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares.





Ainda de acordo com o registro policial, os crimes relacionados ao foragido são corrupção de menores, estelionato e furto qualificado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia