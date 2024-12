As gestantes e mães interessadas podem agendar a consulta pelo telefone

A instituição de ensino superior Faminas vai oferecer atendimentos odontológicos gratuitos para gestantes e bebês em Belo Horizonte a partir desta quarta-feira (4/12). A iniciativa faz parte de um projeto de extensão desenvolvido pelo curso de odontologia da instituição. As interessadas poderão buscar o serviço até a próxima sexta-feira (6/12).

Os atendimentos serão realizados na Clínica-Escola de Odontologia da Faminas, localizada na Avenida Cristiano Machado, 12.001, nos turnos da tarde, das 14h às 18h, e da noite, das 19h às 22h40. Serão disponibilizadas 20 vagas por turno, totalizando 120 atendimentos ao longo dos três dias.





As gestantes interessadas podem agendar a consulta pelo telefone (31) 2126-3134, das 13h às 23h. Para participar, basta apresentar um documento com foto. Mães em qualquer estágio da gestação e bebês, sem idade mínima, poderão ser atendidos.

“Os serviços oferecidos incluem primeira consulta, diagnóstico, radiografias, profilaxias, restaurações e extrações, além de orientações personalizadas sobre escovação, alimentação não cariogênica [que não origina cárie] e cuidados bucais para os recém-nascidos”, informou a instituição de ensino.

As mães também receberão informações sobre a importância do aleitamento materno e alternativas ao uso de bicos artificiais, enquanto os bebês contarão com acompanhamento voltado para o desenvolvimento saudável das estruturas orofaciais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia