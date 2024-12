Uma ambulância que transportava uma paciente pegou fogo na tarde desta terça-feira (3/12), na MG-050, no município de São Sebastião do Oeste, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo motorista do veículo. O homem disse que auxiliou a mulher a descer com segurança. A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e concluiu o transporte da paciente ao Hospital Municipal de São Sebastião do Oeste, onde ela tinha exames para fazer.

Conforme a corporação, o veículo pertence à Prefeitura de Formiga e ficou completamente destruído.





A reportagem entrou em contato com a administração municipal para um posicionamento e aguarda retorno.

A causa do incêndio ainda é desconhecida.

