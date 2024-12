Momento da chegada de equipe da PM de Uberaba ao local do crime

Um homem foi encontrado morto em sua própria residência, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (3/12). O corpo foi encontrado de bruços, no chão da sala, com várias perfurações de faca, pelo irmão. Nenhum suspeito foi preso.





Segundo as primeiras informações divulgadas pela assessoria de imprensa da 5ª Região de Polícia Militar (RPM), o irmão da vítima acionou a equipe da Polícia Militar (PM), às 12h31, para comparecer à casa dela, na Rua República de Honduras, no Bairro Jardim Espírito Santo.



Ele contou que, inicialmente, ao chegar no local, encontrou o portão arrombado. Em seguida, entrou e se deparou com o corpo na sala e, próximo a ele, uma faca que pode ter sido utilizada no crime.



A PM de Uberaba informou que a vítima tinha antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.