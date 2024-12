A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou que o projeto de fim de ano “Natal de luz: a cidade do encontro” fará a alegria de moradores do município a partir desta sexta-feira (6/12). Além de decorações, haverá atrações culturais gratuitas.

De acordo com o órgão, durante o mês de dezembro, vários pontos da cidade, distribuídos por todas as oito regiões, estarão enfeitados com árvores de LED, cascatas, túneis, anjos, sinos, guirlandas, estrelas, vela, presépio e Papai Noel gigante. Ao total, serão mais de 1 milhão e 400 mil micros lâmpadas LED, 2 mil enfeites LED e 30 mil metros de mangueira, 21 árvores de mangueira LED, 240 metros de túnel e mais de 3 mil figuras natalinas, como estrelas e bolas. A decoração contará também com nove espaços instagramáveis, chamados "Vilas do Noel".

Pontos de decoração

Praça da Jabuticaba

Centro Cultural

Prédio da Prefeitura

Casa de Cultura Nair Mendes

Igreja Matriz São Gonçalo

Praça Bernardo Monteiro

Praça Nossa Senhora da Glória

Espaço Popular do Eldorado

Praça Paulo Pinheiro Chagas

Parque das Amendoeiras

Praça Estrela Dalva

Praça do Divino

Praça do Coreto

Praça Irmã Maria Paula

Praça Marília de Dirceu

Cesu Amazonas

Atrações culturais gratuitas

A cidade também receberá atrações culturais gratuitas, abrindo no dia 6 com show do Coldplay Experience Tribute; no dia 21, será realizado o Beatles in Concert, na Praça da Jabuticaba. Ainda de acordo com a prefeitura, haverá a chegada da Locomotiva do Papai Noel na Estação Bernardo Monteiro no dia 11 e a já conhecida Carretinha do Papai Noel, que percorrerá todas as oitos regiões da cidade e o Complexo Hospitalar de Contagem.



Já entre os dias 6 e 12, a Praça da da Glória será palco de ações realizadas em parceria com O Boticário. O evento promete passeio gratuito no Carrossel, Globo de Natal e distribuição de kits pela marca.

No sábado (7/12), será a vez da passagem da Caravana da Coca-Cola, a partir das 21h. O desfile vai sair do Supermercado Apoio Mineiro, no Bairro Tropical. O trajeto completo pode ser consultado no site oficial da Coca-Cola.









Confira a programação completa

6/12 - Sexta-feira

Abertura do Natal de Luz Contagem com show do ColdPlay e Carretinha do Papai Noel

Horário: 19h

Local: Escadaria da Igreja Matriz São Gonçalo

7/12 - Sábado

Carretinha do Papai Noel na Regional Industrial

Regional Industrial

Horário: 19h

Local: Cesu Industrial

8/12 - Domingo

Carretinha do Papai Noel na Regional Riacho

Horário: 19h

Local: Praça Marília de Dirceu

11/12 - Quarta-feira

Chegada da Locomotiva do Papai Noel

Horário: 19h

Local: Estação Bernardo Monteiro

13/12 - Sexta-feira

Carretinha do Papai Noel na Regional Petrolândia

Horário: 19h

Local: Praça Irmã Maria Paula

14/12 - Sábado

Carretinha do Papai Noel na Regional Vargem das Flores

Horário: 19h

Local: Praça do Coreto

15/12 – Domingo

Carretinha do Papai Noel na Regional Eldorado

Horário: 19h

Local: Praça da Glória

19/12 – Quarta-feira

Visita do Papai Noel ao Complexo Hospitalar

20/12 - Sexta-feira

Carretinha do Papai Noel na Regional Nacional

Horário: 19h

Local: Parque Amendoeiras

21/12 – Sábado

Beatles in Concert

Horário: 19h

Local: Praça da Jabuticaba

22/12 - Domingo

Carretinha do Papai Noel na Regional Ressaca

Horário: 19h

Local: Praça do Divino

